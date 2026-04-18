Trabzonspor'un Acı Günü... Atay Aktuğ Hayatını Kaybetti
Trabzonspor'un eski başkanlarından Atay Aktuğ hayatını kaybetti.
Trabzonspor, kulübün eski başkanlarından ve eski futbolcularından Atay Aktuğ’un hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Aktuğ’un vefatının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Atay Aktuğ’a Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Atay Aktuğ’u Kaybettik— Trabzonspor (@Trabzonspor) April 18, 2026
