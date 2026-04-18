Trabzonspor'un Acı Günü... Atay Aktuğ Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trabzonspor, kulübün eski başkanlarından ve eski futbolcularından Atay Aktuğ’un hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Aktuğ’un vefatının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Atay Aktuğ’a Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Aktuğ’a Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/v6KUbeUmfq — Trabzonspor (@Trabzonspor) April 18, 2026

Kaynak: Haber Merkezi