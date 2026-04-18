Okullara Saldırı Tehdidi: Samsun'nda 1 Öğrenciye Ev Hapsi

Samsun'da 'okullara saldırı olabileceği' yönündeki paylaşımları nedeniyle 1 öğrenciye ev hapsi verildi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun'da okullara saldırı olabileceğine dair paylaşımlar yapılması üzerine çalışma başlattı. Tespitin ardından düzenlenen operasyonda Çocuk Şubesi ekiplerince 18 yaşından küçük 6 öğrenci ile Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerince 18 yaşından büyük 1 öğrenci gözaltına alındı.

1'İNE EV HAPSİ, DİĞERLERİNE ADLİ KONTROL

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan C.G'ye ev hapsi verildi, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, şüphelilerden C.G. ve H.U.A. hakkında 'internet, internete bağlanan telefonlar ve dijital materyallerin kullanımının yasaklanması' tedbiri uygulandı.

Kaynak: AA

Etiketler
Saldırı Samsun
Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
