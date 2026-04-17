Gülistan Doku Dosyasında Bomba Kulis Bilgisi: Eski Tunceli Valisi, Bakan Gürlek'e Ulaşmak İstemiş

Türkiye’nin gündemindeki Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişmeler art arda yaşanırken, dosyaya ilişkin dikkat çeken bir bilgi ortaya çıktı. tv100 ekranlarında konuşan gazeteci Barış Yarkadaş, soruşturmanın kritik bir aşamaya ulaştığını belirterek, “Pandora’nın kutusu açıldı” ifadelerini kullandı. Yarkadaş, dosyanın seyrine ilişkin değerlendirmesinde soruşturmanın daha geniş bir çerçevede ilerleyebileceğini söyledi.

SORUŞTURMANIN AÇILDIĞINI ÖĞRENİCE...

Yarkadaş ayrıca, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in, soruşturmanın yeniden açıldığını öğrendikten sonra Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüşmeye çalıştığını söyledi. Yarkadaş’ın aktardığına göre Sonel, bu temas için araya çeşitli isimleri koydu ancak görüşme talebine yanıt alamadı. Sürece ilişkin değerlendirmelerinde Adalet Bakanlığı’nın kararlı bir tutum sergilediğini ifade eden Yarkadaş, soruşturmanın geri dönüşü olmayacak şekilde ilerlediğini vurguladı.

