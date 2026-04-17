Gülistan Doku Soruşturmasında Başhekim de Gözaltına Alındı

Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, Bursa’da gözaltına alındı.

Gülistan Doku Soruşturmasında Başhekim de Gözaltına Alındı
Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in ardından dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de Bursa'da gözaltına alındı. Her iki isim de 'delilleri karartmak' suçlamasıyla karşı karşıya. Sağlık Bakanlığı, bugün Tunceli Devlet Hastanesi’nde kayıtların silinmesi iddialarına ilişkin idari soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: İHA

Gülistan Doku Tunceli
