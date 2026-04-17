Seçil Erzan Davasında Yeni Gelişme: İstinaftan Karar Çıktı

İstinaf, 'dolandırıcılık' davasında Seçil Erzan’a verilen 102 yıl dört ay hapis cezası kararını bozdu. Erzan, yeniden yargılanacak.

'Yüksek karlı gizli fon' vaadiyle 41 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski banka şube müdürü Seçil Erzan hakkında verilen hapis cezası istinaf aşamasında bozuldu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin Erzan hakkında verdiği 102 yıl 2 ay 2 gün hapis cezasını ve dosyadaki diğer sanıklara ilişkin hükümleri farklı gerekçelerle hukuka aykırı bularak bozma kararı verdi. Kararla birlikte dosya yeniden görülmek üzere ilk derece mahkemesine gönderildi.

