Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Kuvvetli Sağanak Kapıda
Meteoroloji, yurt genelinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak için alarm verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde etkisini artırması beklenen kuvvetli sağanak yağışlara karşı yeni bir uyarı yayımladı. Bugün (18 Nisan) kuvvetli sağanak nedeniyle 4 ili turuncu, 18 ili sarı kodla uyardı.
MGM, ‘çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare)’ sağanak nedeniyle şu illeri turuncu kodla uyardı:
- Diyarbakır
- Batman
- Siirt
- Şırnak
Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle sarı kodla uyarılan illerse şöyle:
- Ankara
- Antalya
- Mersin
- Adana
- Hatay
- Osmaniye
- Kahramanmaraş
- Gaziantep
- Kilis
- Malatya
- Adıyaman
- Şanlıurfa
- Elazığ
- Mardin
- Bingöl
- Muş
- Bitlis
- Hakkari
