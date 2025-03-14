Okulda Dehşet: Küçük Derya Alevler İçinde Kaldı

Adana'da bir ilkokulda dehşet yaşandı. Isınmak için sobaya yaklaşan öğrencinin kıyafetleri tutuştu. Ağır yaralanan çocuk hastanede tedavi altında.

Okulda Dehşet: Küçük Derya Alevler İçinde Kaldı

Adana'nın Aladağ ilçesine bağlı Boztahta Mahallesi'nde 11 Mart günü korkunç bir olay yaşandı. Boztahta Şehit Serdar Yıldırım İlkokulu'nda öğrenim gören 3. sınıf öğrencisi Derya G., soğuktan korunmak için odun sobasının yanına yaklaştı. Ancak iddialara göre, küçük kızın kıyafetleri bir anda tutuştu. Alevler içinde kalan Derya, panikle dışarı koştu.

Okulda Dehşet: Küçük Derya Alevler İçinde Kaldı - Resim : 1

Durumu fark eden okul personeli, hızla müdahale ederek üzerindeki montla alevleri söndürdü. Olayın ardından sağlık ekipleri okula sevk edilirken, ağır yaralanan Derya G., önce İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne, ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Yanık ünitesinde tedavi altına alınan minik Derya'nın vücudunun yüzde 40'ında üçüncü derece yanıklar olduğu tespit edildi. Yoğun bakıma kaldırılan küçük kızın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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