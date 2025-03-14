Motokuryeler Kafa Kafaya Çarpıştı, Korku Dolu Anlar Kamerada

Antalya'nın Serik ilçesinde motokuryelerin çarpışması sonucu meydana gelen kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralanan motokuryenin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Son Güncelleme:

Antalya’nın Serik ilçesi Merkez Mahallesi Tuncerpaşa Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında Halil K. idaresindeki tüp ve su bayisine ait motosiklet ile kuryenin kullandığı, bir restorana ait motosiklet çarpıştı. Feci kazada sürücülerden Halil K. yaralandı.

Motokuryeler Kafa Kafaya Çarpıştı, Korku Dolu Anlar Kamerada - Resim : 1

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası kaçan diğer motosikletlinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Kastamonu'da 3 Adrese Baskın, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı Kastamonu'da 3 Adrese Baskın, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
Yumurta mı Badem mi? Hangisinde Daha Fazla Protein Var Yumurta mı Badem mi? Hangisinde Daha Fazla Protein Var
Her Burcun Özel Çiçeği Olduğunu Biliyor Muydunuz? Peki Siz Hangi Çiçeksiniz? Her Burcun Özel Çiçeği Olduğunu Biliyor Muydunuz? Peki Siz Hangi Çiçeksiniz?
Kıbrıs Gazisine Son Veda Kıbrıs Gazisine Son Veda
ÇOK OKUNANLAR
TOGG T10F Fiyatıyla Piyasayı Sarstı! Ne Tesla Ne de BYD Hepsini Solladı TOGG T10F Fiyatıyla Piyasayı Sarstı! Ne Tesla Ne de BYD Hepsini Solladı
Evi ve Arsası Olan Tapu Sahipleri Dikkat! Son Tarih Verildi, Başvurmayan Hakkını Kaybedecek Evi ve Arsası Olan Tapu Sahipleri Dikkat! Son Tarih Verildi, Başvurmayan Hakkını Kaybedecek
Ünlü Çamaşır Deterjanında Kanser Yapıcı Madde Bulundu: Uzmanlar Uyardı Sakın Kullanmayın Ünlü Çamaşır Deterjanında Kanser Yapıcı Madde Bulundu: Uzmanlar Uyardı Sakın Kullanmayın
Ehliyetlerde Artık Zorunlu Olacak: Bu İşaret Varsa Sürücülere Para Cezası Kesilecek Ehliyetlerde Artık Zorunlu Olacak: Bu İşaret Varsa Sürücülere Para Cezası Kesilecek
Ünlü İş İnsanı Villasında Ölü Bulunmuştu: Son Mektubunda Dikkat Çeken Özür Detayı Ünlü İş İnsanı Villasında Ölü Bulunmuştu: Son Mektubunda Dikkat Çeken Özür Detayı