Motokuryeler Kafa Kafaya Çarpıştı, Korku Dolu Anlar Kamerada

Antalya’nın Serik ilçesi Merkez Mahallesi Tuncerpaşa Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında Halil K. idaresindeki tüp ve su bayisine ait motosiklet ile kuryenin kullandığı, bir restorana ait motosiklet çarpıştı. Feci kazada sürücülerden Halil K. yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası kaçan diğer motosikletlinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Kaynak: İHA