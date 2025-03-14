Kastamonu'da 3 Adrese Baskın, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kastamonu’da yürütülen uyuşturucu operasyonunda 3 ayrı adrese yapılan baskınlarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabanca fişeği ele geçirilirken bir kişi de gözaltına alındı.
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Taşköprü ilçesindeki 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda bir miktar bonzai, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili İ.Y. gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
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