Kastamonu'da 3 Adrese Baskın, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kastamonu’da yürütülen uyuşturucu operasyonunda 3 ayrı adrese yapılan baskınlarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabanca fişeği ele geçirilirken bir kişi de gözaltına alındı.

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Kastamonu'da 3 Adrese Baskın, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Taşköprü ilçesindeki 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda bir miktar bonzai, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili İ.Y. gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kastamonu'da 3 Adrese Baskın, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı - Resim : 1

Kaynak: İHA

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