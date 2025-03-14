Kastamonu'da 3 Adrese Baskın, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Taşköprü ilçesindeki 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda bir miktar bonzai, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili İ.Y. gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA