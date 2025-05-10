Oğuzhan Koç'un 'Spotify' İsyanına Bakanlıktan Destek

Spotify'ın Türkiye'deki politikalarını eleştiren şarkıcı Oğuzhan Koç'a Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan destek geldi. Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Koç'un açıklamasına "Spotify, Türkiye pazarında ciddi bir kullanıcı kitlesine sahip olmasına rağmen ne bir temsilcilik açmış ne de yerli müzik kültürüne karşı sorumluluk üstlenmiş durumda" diye yanıt verdi.

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Oğuzhan Koç'un 'Spotify' İsyanına Bakanlıktan Destek

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, dünyanın en popüler müzik platformlarından olan ve Türkiye'de de en çok kullanılan uygulamalardan biri olan Spotify'ın yayın politikasına eleştirilerde bulundu. Platformdan destek göremediklerini ve muhatap dahi bulamadıklarını söyleyen Oğuzhan Koç, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yaptı.

'BİZİ DE SEVECEK MİSİN SPOTIFY?'

Oğuzhan Koç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Spotify Türkiye, artık bizi de sevecek misin yoksa bu aşktan ümidimizi keselim mi? Pop listende rap, rap listende arabesk, yeni çıkanlara baktım, yeni çıkmamışlar, yeni bir şeyler yapıyoruz, yapmamışız sayıyorsunuz. Sanatçı için muhatap arıyoruz, yok. Sene 2025, gökyüzünde bir müzik tanrısına şarkı sunup 'umarız beğenir' deyip bekliyoruz sanki. Bu ülkenin müziğini iyiye götürmek istiyorsanız (ki lütfen isteyin) nitelikli ve istikrarla üretim yapan müzisyenleri de lütfen destekleyin."

Oğuzhan Koç'un 'Spotify' İsyanına Bakanlıktan Destek - Resim : 1

'ŞİDDETİN ÖNE ÇIKARILMASI KABUL EDİLEMEZ'

Koç'un açıklamasına Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan da bir destek geldi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, şarkıcının paylaşımını alıntılayarak "Spotify, Türkiye pazarında ciddi bir kullanıcı kitlesine sahip olmasına rağmen ne bir temsilcilik açmış ne de yerli müzik kültürüne karşı sorumluluk üstlenmiş durumda. Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmemesi bir yana, içerik algoritmalarında nitelikten çok sansasyona öncelik verilmesi; argo, şiddet ve yasaklı madde kullanımını özendirici içeriklerin listelerde öne çıkarılması kabul edilemez bir tercihtir" ifadelerini kullandı.

"Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bizler, Türkiye'de nitelikli müzik üreten sanatçılarımızın her zaman yanındayız" diyen bakan yardımcısı, "Ancak dijital platformların da bu hassasiyeti paylaşması şarttır. İş birliği ve sürdürülebilirlik açısından bu sorumlulukların yerine getirilmesi büyük önem arz etmektedir" diye de ekledi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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