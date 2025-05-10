'Bakan Yardımcıları' Krizinde Yeni Perde: Cevdet Yılmaz Maaşları Düşürme Talimatı Verdi

AKP kulislerinde, bakan yardımcılarının yerine müsteşarların geri getirilebileceği konuşuluyor. Yüksek maaşlar ve yönetim kurulu gelirleri tartışma yaratınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz devreye girdi. Maaşların genel müdür maaşı seviyesine çekilmesi için talimat veren Yılmaz, oluşacak tepkileri göğüslemeye de hazır olduğunu belirtti.

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'Bakan Yardımcıları' Krizinde Yeni Perde: Cevdet Yılmaz Maaşları Düşürme Talimatı Verdi

Bakan yardımcılarının yerine müsteşarların geri geleceğine yönelik kulisin detayları ortaya çıktı. AKP kulislerinde bakan yardımcılarının parti içinde ciddi bir tartışma konusu olduğu iddia edilmiş ve 2018 yılının temmuz ayında tamamen kaldırılan müsteşarlıkların yeniden getirilebileceği konuşulduğu bilgisi paylaşılmıştı.

'Bakan Yardımcıları' Krizinde Yeni Perde: Cevdet Yılmaz Maaşları Düşürme Talimatı Verdi - Resim : 1

Yeni aktarılan kulislere göre, kriz çok daha büyük. Bakan yardımcılarının maaşlarının yanı sıra yönetim kurullarından da para alması sorun yarattı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, bakan yardımcılarının maaşlarının genel müdür maaşları düzeyine çekilmesi konusunda talimat verdiği öğrenildi. Nefes'in bugünkü “Duvarların Dili Olsa” bölümünde yer alan haberde şu ifadeler yer aldı:

"Cevdet Yılmaz, bu konuda gelebilecek tepkileri de kendisinin göğüsleyeceğini peşinen belirtmiş. AKP de torba yasaya bir madde koyarak bakan yardımcılarının maaşını genel müdürlerin maaşı düzeyine çekmiş. Bakan yardımcılarının koltuklarını korumak için boş durmadığını da ekleyelim."

'Bakan Yardımcıları' Krizinde Yeni Perde: Cevdet Yılmaz Maaşları Düşürme Talimatı Verdi - Resim : 2

NE OLMUŞTU?

Geçen hafta gündeme gelen kulis bilgisinde, her bakanlıkta görev alan 4-5 bakan yardımcısının verimli olmadığının düşünüldüğü, gruplaşmalar yüzünden bazı bakanlıklarda ciddi sıkıntılar yaşandığı ve bunun için harekete geçileceği öne sürülmüştü. AKP kurmaylarının bakan yardımcılıklarının kaldırılması ve yeniden müsteşarlıklara dönülmesi için hazırlık yapmaya başladığı ifade edilmişti.

Bakanlıklarla İlgili Dikkat Çeken Kulis! Müsteşarlar Geri mi Geliyor?Bakanlıklarla İlgili Dikkat Çeken Kulis! Müsteşarlar Geri mi Geliyor?Siyaset

Kaynak: Nefes

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