Oğuz Murat Aci'nin babası 'sansür' iddialarının ardından sessizliğini bozdu

1 Mart gecesi Göktürk’te meydana gelen ATV kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’dan yeni açıklamalar geldi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre CNN Türk Genel Müdürü Murat Yancı’yla akraba olduklarına dair çıkan haberleri yalanlayan Aci, kimseyle akrabalığının olmadığını söyledi.

İşte Medyaradar'dan Ercan Öztürk'e konuşan Özer Aci’nin o açıklamaları:

MURAT YANCI AKRABAM DEĞİL

‘’Dün sosyal medyada yapılan paylaşımlardan sonra çok telefon aldım. CNN Türk Genel Yayın Yönetmeni Murat Yancı ile bir akrabalığım yok. Murat Yancı benim çok sevdiğim bir ağabeyimin çok yakın akrabası. Kendisiyle kazadan ötürü tanıştım. Telefonla konuştuk. Demirören Haber Ajansı Muhabiri Rojda Altıntaş’ın paylaşımlarından sonra aradılar. Arayan Murat Yancı’ydı. Bu işin üzerine ısrarlı bir şekilde gittiklerini gitmeye de devam edeceklerini söyledi. Günah çıkardı. Ben ona da söyledim. Bu iş kartopu gibi büyüdü. Öyle olmasaydı acaba Demirören Grubu bu kazayı görecek miydi? Ben emin değilim. Ben başından beri söylüyorum. Bu işin ayakları var. Birinci ayağı medyaydı. Bir müdahalenin olduğunu söylüyordum. Biliyordum ben. Muhabirin o videoları paylaşması birinci ayağı deşifre etti. DHA habere sansür yapmasaydı belki de Mısır’da yakalanacaklardı. Bu sansür onlara zaman kazandırdı.

BU İŞİN SİYASİ AYAĞI DA VAR

Bu cinayette bir üst akıl var. Bülent Cihantimur’un arabasının kaza yaptığına dair ifadesi bana göre doğru değil. Biri ona havalimanına gitmemesini söyledi. Havalimanına gitseydi aynen Eylem Tok ve oğlu gibi kameralara yakalanacaktı. Bu işin bir de siyasi ayağı var. O ayağın da kısa sürede deşifre olacağını tahmin ediyorum. Bülent Cihantimur’u yönlendiren üst akıl bence siyasi bir kişi. Cihantimur ifadesinde ‘Ailenin yanındayım’ açıklaması yaptı. İfadenin üzerinden neredeyse 50 gün geçti. Nerede? Gelip bizimle gözyaşı mı döktü? Benim maddi bir beklentim olmadı, olmayacak. Oğuz’un bebeği büyüdüğünde ona ‘Senin deden babanın katilleriyle sonuna kadar mücadele etti’ denilmesini istiyorum. Bunun için mücadele edeceğim.

YARAM YENİ KABUK BAĞLADI

Yaram yeni kabuk bağladı. Asıl mücadeleye şimdi başlıyorum. Bülent Cihantimur ve onu yönlendirenler bundan sonra görecekler. Bu olayda ihmalleri olanlarla uğraşacağım. Acımın az da olsa hafiflemesi için bu mücadeleyi yapmam gerekiyor. Bu olay bütün aileyi etkiledi. Bülent Cihantimur biraz gelsin bizim eve. Neler yaşadığımızı görsün. Biraz da oğlunun öldürdüğü ocakta neler yaşandığına dair empati kursun. İlk gün söyledim. Yine tekrarlıyorum. Bülent Cihantimur bizim yanımızsa olacaksa maddi tarafını bir tarafa bırakıp gelsin. Bizim o maddi tarafla işimiz olmadı, olmayacak. Bunu herkes böyle bilsin.

112 MEŞGUL EDİLDİ

Kazadan sonra iki arabada bulunan çocuklar yürüyerek olay yerinden uzaklaşıyorlar. Hatta 112’yi aranıyor ama 2 saniye, üç saniye sürüyor bu telefonlar. Muhtemelen birileri onlara 112’yi meşgul edin diye şeyler söylüyor. Kaza ihbarı 2 saniye sürmez. Bu bilinçli yapıldı."