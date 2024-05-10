Okul müdürünü katleden Irak asıllı öğrenci eski okulunda da suça karışmış!

İstanbul'da okul müdürünü okulda silahla katleden 17 yaşındaki Irak asıllı öğrencinin sicili kabarık çıktı.

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Okul müdürünü katleden Irak asıllı öğrenci eski okulunda da suça karışmış!

İstanbul Eyüpsultan'da okulda okul müdürünü öldüren 17 yaşındaki öğrenci ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Irak asıllı Y.K.’nın disiplin sorunları nedeniyle 1 yıl içinde 3 okul değiştirdiği, önceki okulunda çardak ve ağaçları ateşe verdiği öğrenildi.

2 gün önce İstanbul Eyüpsultan'da özel bir lisede 17 yaşındaki Y.K. okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürünü, okulda silahla öldürdü.

YAPMADIĞI KALMAMIŞ

Öğrenci tutuklanırken yaşanan acı olay ise infial uyandırdı. Cezaevine giren öğrenci ile ilgili de detaylar ortaya çıktı. Hürriyet'in haberine göre Y.K 1 yıl içinde 3 okul değiştirmek zorunda kaldı. Okul içinde disiplin kurallarına uymayan, sigara içen Y.K.'nın, önceki okulundaki çardak ve ateşleri de yaktığı öne sürüldü.

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