Oğuz Kaan Salıcı, Erdoğan'a sordu: 'IMF'nin kapısına gittiniz mi?'

CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Oğuz Kaan Salıcı, "Sayın Erdoğan dört soruya yanıt vermeli: IMF’nin kapısına gittiniz mi?" diye sordu.

Oğuz Kaan Salıcı, Erdoğan'a sordu: 'IMF'nin kapısına gittiniz mi?'

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, IMF’nin eylül ayında Türkiye'ye geleceği iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sorular yöneltti.

CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Oğuz Kaan Salıcı, "Acı var, reçete yok. Sayın Erdoğan dört soruya yanıt vermeli: IMF’nin kapısına gittiniz mi? Kamu harcamalarını kısacak mısınız? Mevduat faizini enflasyonun üstüne çıkaracak mısınız? Halka yalan mı söylediniz” dedi.

Oğuz Kaan Salıcı, Erdoğan'a sordu: 'IMF'nin kapısına gittiniz mi?' - Resim : 1

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