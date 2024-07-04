Öğretmenlere ‘ÇEDES’ Soruşturması: Dini Eğitimi Engellemekle Suçlanıyorlar!

Mersin’in Akdeniz ilçesine bağlı, Karaduvar Mahallesindeki İsa Öner Anadolu Lisesi'nde çok sayıda veli, çocuğunun ÇEDES etkinliğine katılmasına izin vermedi. Bunun üzerine “Veli izin belgesi olmadan öğrencileri etkinliğe göndermeyiz” diyen 2 öğretmen hakkında okul idaresinin talebiyle soruşturma açıldı.

BirGün'den Birgül Birben'in haberine göre; Mersin Müftülüğü'nden geldiklerini ifade eden bir ekip, Milli Eğitim Müdürlüğü'nden izinlerinin olduğunu; okulun salonunda ÇEDES etkinliği yapacaklarını bildirdi. Okul müdürü de etkinliklere katılım konusunda öğretmenleri bilgilendirdi. Ancak birçok veli, çocuğunun ÇEDES etkinliklerine katılmasını istemediğini belirten dilekçelerle okul idaresine başvurdu.

Eğitim-İş üyesi öğretmenler A.D ve E.E de derslerine isabet eden saatlerde, veli izin belgesi olmayan öğrencileri ÇEDES etkinliğine göndermeyeceklerini okul müdürüne bildirdi.

OKUL MÜDÜRÜ İNCELEME İSTEDİ

İddiaya göre, bu olayın ardından okul müdürü ile öğretmenler arasında okulun WhatsApp grubu üzerinden tartışmalar yaşandı. Eğitim-İş üyesi 2 öğretmeni, öğrenci ve velileri ÇEDES projesine karşı kışkırtmakla suçlayan okul müdürü, 2 öğretmen hakkında inceleme talep etti.

“DİNİ EĞİTİMİ ENGELLEME” İDDİASI

Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de öğretmenler hakkında inceleme başlattı. Müfettişler hem okulun öğrencileriyle hem mahalleden bazı kişilerle görüşerek soruşturma evrakı oluşturdu. Soruşturma evrakında öğretmenler hakkında “Hizmet içinde devlet memurunun itibarı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışta bulunmak” iddiasıyla soruşturma açıldığı bilgisi yer aldı. Evrakta ayrıca, öğretmenlerin, “dini eğitimi engellemeye çalıştığı” iddia edildi.