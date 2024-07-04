Öğretmenlere ‘ÇEDES’ Soruşturması: Dini Eğitimi Engellemekle Suçlanıyorlar!

Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, velileri izin vermediği için öğrencileri ÇEDES etkinliğine göndermeyen iki öğretmen hakkında soruşturma başlattı. Müfettiş raporunda, öğretmenlerin “dini eğitimi engellemeye çalıştığını” ileri sürüldü.

Son Güncelleme:
Öğretmenlere ‘ÇEDES’ Soruşturması: Dini Eğitimi Engellemekle Suçlanıyorlar!

Mersin’in Akdeniz ilçesine bağlı, Karaduvar Mahallesindeki İsa Öner Anadolu Lisesi'nde çok sayıda veli, çocuğunun ÇEDES etkinliğine katılmasına izin vermedi. Bunun üzerine “Veli izin belgesi olmadan öğrencileri etkinliğe göndermeyiz” diyen 2 öğretmen hakkında okul idaresinin talebiyle soruşturma açıldı.

BirGün'den Birgül Birben'in haberine göre; Mersin Müftülüğü'nden geldiklerini ifade eden bir ekip, Milli Eğitim Müdürlüğü'nden izinlerinin olduğunu; okulun salonunda ÇEDES etkinliği yapacaklarını bildirdi. Okul müdürü de etkinliklere katılım konusunda öğretmenleri bilgilendirdi. Ancak birçok veli, çocuğunun ÇEDES etkinliklerine katılmasını istemediğini belirten dilekçelerle okul idaresine başvurdu.

Eğitim-İş üyesi öğretmenler A.D ve E.E de derslerine isabet eden saatlerde, veli izin belgesi olmayan öğrencileri ÇEDES etkinliğine göndermeyeceklerini okul müdürüne bildirdi.

OKUL MÜDÜRÜ İNCELEME İSTEDİ

İddiaya göre, bu olayın ardından okul müdürü ile öğretmenler arasında okulun WhatsApp grubu üzerinden tartışmalar yaşandı. Eğitim-İş üyesi 2 öğretmeni, öğrenci ve velileri ÇEDES projesine karşı kışkırtmakla suçlayan okul müdürü, 2 öğretmen hakkında inceleme talep etti.

“DİNİ EĞİTİMİ ENGELLEME” İDDİASI

Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de öğretmenler hakkında inceleme başlattı. Müfettişler hem okulun öğrencileriyle hem mahalleden bazı kişilerle görüşerek soruşturma evrakı oluşturdu. Soruşturma evrakında öğretmenler hakkında “Hizmet içinde devlet memurunun itibarı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışta bulunmak” iddiasıyla soruşturma açıldığı bilgisi yer aldı. Evrakta ayrıca, öğretmenlerin, “dini eğitimi engellemeye çalıştığı” iddia edildi.

ÇEDES hız kesmiyor... Camide palyaçolu kültür şenliği!ÇEDES hız kesmiyor... Camide palyaçolu kültür şenliği!Güncel

ÇEDES'ten bir skandal daha! Çocuklar yıl sonu etkinliği için okul yerine camiye çağrıldı: Kız ve erkek öğrenciler ayrı ayrı götürülecekÇEDES'ten bir skandal daha! Çocuklar yıl sonu etkinliği için okul yerine camiye çağrıldı: Kız ve erkek öğrenciler ayrı ayrı götürülecekGüncel

Etiketler
ÇEDES protokolü
Son Güncelleme:
NOW TV'de Büyük Çıkış Yakalamıştı... Yeni Kanalı Belli Oldu NOW TV'de Büyük Çıkış Yakalamıştı... Yeni Kanalı Belli Oldu
İlhan Şen’den hayranlarını yıkan haber. FOX TV'deki diziyle ünlenmişti İlhan Şen’den hayranlarını yıkan haber. FOX TV'deki diziyle ünlenmişti
Yıkımı gerçekleştirilen bina, az hasarlı binanın üzerine devrildi Yıkımı gerçekleştirilen bina, az hasarlı binanın üzerine devrildi
Yeşilçam Efsanesi Ediz Hun İmamoğlu'nu Öve Öve Bitiremedi Yeşilçam Efsanesi İmamoğlu'nu Öve Öve Bitiremedi
ÇOK OKUNANLAR
Ümit Özdağ'ın CHP Ziyareti Sürpriz Değilmiş! İşte Bugünkü Görüşmede Masaya Yatırılacak Konular İşte Bugünkü Görüşmede Masaya Yatırılacak Konular
Milli Güreş Takımı Yıllar Sonra Yeniden Avrupa Şampiyon Oldu Milli Güreş Takımı'ndan Yıllar Sonra Bir İlk
Cenk Tosun'dan TFF Başkanı Büyükekşi'ye Şok Tepki: Elini Sıkmadan Geçti Cenk Tosun'dan TFF Başkanına Şok Tepki
Bilim İnsanlarından Büyük Keşif: Tarih Yeniden Yazılabilir! Bilim İnsanlarından Büyük Keşif
Bir AKP Klasiği... 16,8 Milyon TL Harcandı, İnşaatı Yarım Kaldı 16,8 Milyon TL Harcandı, İnşaatı Yarım Kaldı