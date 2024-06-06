ÇEDES'ten bir skandal daha! Çocuklar yıl sonu etkinliği için okul yerine camiye çağrıldı: Kız ve erkek öğrenciler ayrı ayrı götürülecek

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ‘Çevreme Duyarlıyım ve Değerlerime Sahip Çıkıyorum’ (ÇEDES) projesi kapsamında yaşanan skandalların ardı arkası kesilmiyor. Bursa’da Gürsu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara gönderilen yazıda ÇEDES kapsamında ‘yılsonu etkinliği’ adı altında öğrencilerin camiye götürüleceği ortaya çıktı. Etkinlik, oğlan çocukları için 12 Haziran’da Fetih Camisi’nde, kız çocukları için ise 13 Haziran’da Ensar Camisi’nde düzenlenecek.

BirGün'den Deniz Güngör'ün haberine göre; Müdürlük tarafından 31 Mayıs’ta okullara gönderilen yazıda, etkinliğin Gürsu İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenmek istendiği de vurgulandı. Yazıda, “… ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek ve eğitim-öğretimi aksatmayacak şekilde, denetimleri ilgili okul müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek üzere öğrencilerin katılımı Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir” denildi.

"ÇOCUĞUN YERİ OKULDUR"

Eğitim Sen Bursa Şubesi tarafından yapılan açıklamada etkinliğin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce verilen izinle İlçe Müftülüğü tarafından düzenleneceği hatırlatıldı. İlçedeki tüm okullara yazının gönderildiğine dikkat çekilen açıklamada, “Tarikat ve cemaatlerin etkin olduğu bu projede siyasal iktidar siyasal ve ideolojik olarak kendi insan tipolojisini yaratmanın peşindedir. Derslerin, eğitimin, evrensel kabul görmüş değerlerin çocuklara verilebileceği, bu konuda rehberlik edileceği yer okullar ve öğretmenlerdir. Çocukların mezuniyet balosunu bile ‘sakıncalı’ gören Bakanlık; laikliğe aykırı, pedagojik anlamda sıkıntılı bu proje ile çocukları camilere yönlendirerek laik cumhuriyeti taşımak istediği noktayı açıkça işaret etmektedir” denildi.

Açıklamada son olarak şu ifadelere yer verildi:

“Öğrencilerimizin iktidarın siyasal-ideolojik hedefleri doğrultusunda okul içinde ve dışında gerçekleştirilen etkinliklere katılım üzerinden istismar edilmesine sessiz ve tepkisiz kalmayacağımız, velilerimizle birlikte öğrencilerimize yönelik bu tür adımları yakından takip etmeyi sürdüreceğimiz bilinmelidir.”

"KABUL EDİLEMEZ"

MEB’in sivil toplum kuruluşu adı altında tarikat ve cemaatlerle imzaladığı protokoller sonucu okullarda düzenlenen etkinlikler ise sürüyor. Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bulunan İstiklal İlkokulu’nda 29 Mayıs’ta “Siyer-i Nebi” ödül töreni düzenlendi. Okulda düzenlenen törende, Kuran-ı Kerim Tilaveti, ney dinletisi, öğrenci gösterileri ve Muhammed Peygamberin sözlerinin okunduğu gösteriler düzenlendi. 88 öğrenciye ise toplamda 13 bin TL ödül verildi.

Okulda düzenlenen törene tepki gösteren Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Sertaç Durdu, “Okullarda Bakan Yusuf Tekin’in ifadesiyle ‘sivil toplum kuruluşu’ adı altında faaliyet yürüten dini dernek ve vakıflar okullarda dini içerikli yarışmalar yapmakta, vakıf görevlileri ‘dini değerler eğitimi’ dersleri vermektedir. MEB’in dini içerikli derslere ağırlık vereceği ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ adını verdiği müfredat çalışması da eğitim sistemine kendi ideolojilerini yerleştirmenin son halkası olarak karşımıza çıkmaktadır” dedi.

Durdu son olarak şunları aktardı:

“Eskişehir İstiklal İlkokulu’nda iktidar yanlısı bir derneğin düzenlediği ‘Siyer-i Nebi’ adlı yarışma tespitlerimizi doğrulamaktadır. Okullar bilim yuvalarıdır ve herhangi bir dini dernek ve cemaatin bu tür etkinliklerine yer verilmemelidir. Eğitim Sen olarak sürecin yakından takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.”