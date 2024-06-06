17 ilde FETÖ operasyonu: 72 gözaltı

17 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen ‘Kıskaç-19’ operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı.

Son Güncelleme:
17 ilde FETÖ operasyonu: 72 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik 17 ilde düzenlenen "Kıskaç-19" operasyonlarında 72 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'ye yönelik operasyonların devam ettiğini, 17 ilde son 4 günde "Kıskaç-19" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 72 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek️" ifadesini kullandı.

Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; il emniyet müdürlükleri TEM ve KOM şube müdürlüklerince yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Ankara, Bingöl, Bitlis, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Muğla, Sakarya ve Uşak'ta FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin, örgütün sözde 'emniyet mahrem yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve güncel yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olduğu tespit edildi."

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik etti.

Etiketler
Ali Yerlikaya FETÖ Operasyon FETÖ Operasyonları
Son Güncelleme:
Sinop'ta bir kişi çamaşır suyundan zehirlendi Sinop'ta bir kişi çamaşır suyundan zehirlendi
İlgiyle seyrediliyordu. Bahar dizisinde kötü haber! Evren gerçeği açıklıyor İlgiyle seyrediliyordu. Bahar dizisinde kötü haber! Evren gerçeği açıklıyor
Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
Kadınların uzak durması gereken 3 burç! Onlarla evlenmek hayatınızı bitirebilir Kadınların uzak durması gereken 3 burç! Onlarla evlenmek hayatınızı bitirebilir
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Akşener iddialarına yanıt: İhtimal vermek istemem İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Akşener iddialarına yanıt
DSÖ açıkladı: A(H5N2) kaynaklı ilk insan ölümü Meksika'da doğrulandı "A(H5N2) kaynaklı ilk insan ölümü bir ülkede doğrulandı"
Mustafa Sarıgül'den Kılıçdaroğlu açıklaması: CHP’yi zora sokacak bir davranış içine girmez Mustafa Sarıgül'den Kılıçdaroğlu açıklaması
Yargı kulisleri hareketli: 2024 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi'nde FETÖ temizliği bekleniyor 2024 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi'nde FETÖ temizliği bekleniyor