Yeşilçam Efsanesi Ediz Hun İmamoğlu'nu Öve Öve Bitiremedi

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Ediz Hun, katıldığı bir açılış töreninde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sevgi dolu sözler söyledi.

İBB'nin adına açtığı Kaktüs Evi ve Çamaşırcıderesi Yaşam Vadisi’nin açılış törenine katılan Ediz Hun, İmamoğlu’na olan sevgisini dile döktü. İmamoğlu’nun konuşmasının ardından sahneye gelen Hun, "Sizin sevdiğiniz gibi; hepimiz onu çok seviyoruz. Güzel bir insan. İyi yürekli bir insan. Hassas bir insan" diye konuştu.

Hun’un konuşmasının ardından İmamoğlu da, Yeşilçam efsanesinin elini öperek karşılık verdi.