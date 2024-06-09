ÇEDES hız kesmiyor... Camide palyaçolu kültür şenliği!

Mezuniyet törenlerini “milli, ahlaki ve kültürel değerlere aykırı” bulan Milli Eğitim Bakanlığı, ÇEDES Projesi kapsamında yıl sonu etkinliklerinde camilerin kullanılması için tüm imkanlarını seferber etti.

Sözcü'den Tarık Işık'ın haberine göre; camilerin içinde “Kültür Şenliği” adı altında palyaço gösterilerinden halat çekme yarışına kadar etkinlikler yapılıyor. “Kültür Şenlikleri”, il milli eğitim müdürlüklerinin koordinesinde il müftülükleri ile gençlik ve spor il müdürlükleri işbirliğiyle düzenleniyor.

Giresun’da Seyyid Mevlana Sadrettin Efendi Camii’nde düzenlenen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Ergün de katıldı. Şenliğin başlangıcında Giresun BİLSEM öğretmenleri tarafından kimya ve biyoloji alanları, robotik kodlamayla ilgili çalışmalar sergiledi. Caminin içinde ise palyaço gösterisi yapıldı, çocuklar bowling oynadı ve meddah gösterisi izledi.

5 OKULDAN 100 ÖĞRENCİ

Bolu’daki Kalıcı Konutlar Camii’nde ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinden toplam 53 okulun katılımıyla “Kültür Şenliği” düzenlendi. Çuval ve halat çekme yarışının da bulunduğu çeşitli aktiviteler yapıldı. Çiçekçiler Camii’nde gerçekleştirilen Kültür Şenliği’ne beş okuldan yaklaşık yüz öğrenci katıldı.

Hicret Camii (Pursaklar), Nokta Camii (Kırıkkale), 17 Ağustos Şehitler Camii (Kocaeli), Babüsselam Camii (Muş), Mor Alibaba Camii (Sivas) ve Hacı Nusret Camii (Manisa) yıl sonu etkinliği yapılan camilerden sadece birkaçı oldu.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MİHRAPTA OTURDU

Kilis’te Hacı Mehmet Fahrettin Ballıoğlu Camii’nde düzenlenen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay da katıldı. Altay, mihrapta Diyanet görevlisi ile birlikte oturdu.

Sinop’ta Kültür Şenliği, Vali Mustafa Özarslan, Adalet Komisyonu Başkanı İbrahim Hatipoğlu, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, İl Müftüsü Paşa Bektaş’ın da katılımı ile Alaaddin Cami’nin bahçesinde gerçekleştirildi.