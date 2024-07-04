Yıkımı Gerçekleştirilen Bina, Az Hasarlı Binanın Üzerine Devrildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde az hasar alan binanın üzerine yanındaki bina devrildi. Çok korktuklarını belirten bina sakinleri, 'İkinci depremi' yaşadık dedi.

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Yıkımı Gerçekleştirilen Bina, Az Hasarlı Binanın Üzerine Devrildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da, mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Defne ilçesi Aşağıokçular Mahallesi'nde 6 katlı binanın yıkımı için bina sakinleri bir firmayla anlaştı ve yıkım için çalışmalar başladı. Yıkım ekiplerinin çalışması esnasında iş makinesinin darbesiyle yıkılan 6 katlı bina, yan tarafında bulunan 6 katlı az hasarlı binanın üzerine devrildi. 6 katlı binanın devrilme esnasında etrafı toz bulutları kaplarken vatandaşlar panik oldu. 6 katlı binanın yan tarafa devrilmesi sırasında yaralanan kimse olmazken orta hasarlı binada hasar oluştu. Yıkım esnasında meydana gelen sesle birlikte vatandaşlar deprem korkusunu bir daha yaşadı.

Yıkım için komşularının özel firmayla anlaştığını dile getiren Ahmet Ağbat, 'Komşularımız yıkım kararı almışlar ama nasıl bir firmayla anlaşmışlar bilemiyorum. Normalde kendi binalarını yıkarken bizim binanın üzerine devirdiler. Bu şekilde nasıl yıkım olur anlamadım. Bu bina yan tarafa, insanların veya araçların üzerlerine düşebilirdi. Hiçbir önlem almadan böyle yıkım yaptılar. Bizim binaya daha fazla zarar verdiler. Benin binam az hasarlıydı. Az hasarlı binamızı düzeltmeye çalışırken ikinci bir depremi yaşadık. Nasıl olacak ben de bilmiyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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