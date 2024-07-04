Kızılay'ın Vadettiği Altın Madalya Sahte Çıktı: Teneke Parçası Gönderildi!

Türk Kızılay'ı tarafından teşvik amacıyla bağışçılara verilen altın madalya sahte çıktı. 20 yıldır kan bağışı yapan Remzi Türk'ün aktardığına göre yetkililer 'maneviyatın daha önemli olduğunu' söyledi.

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Kızılay'ın Vadettiği Altın Madalya Sahte Çıktı: Teneke Parçası Gönderildi!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Remzi Türk, 20 yıldır Kızılay'a kan bağışı yaptığını ifade etti. Kızılay'ın 'teşvik' amacıyla 23 Aralık 2023'te Fethiye'deki kan toplama merkezinde Remzi Türk'e verdiği altın madalyanın sahte olduğu ortaya çıktı. Remzi Türk, "Hakkımı helal etmiyorum. Artık kan bağışı yapmıyorum. Vatandaşı niye kandırıyorsunuz?" dedi.

Gazete Duvar’dan Ferhat Yaşar’ın haberine göre, bugüne kadar 37 ünite kan bağışlayan Remzi Türk, kendisine 'altın' denilerek verilen madalyanın sahte olduğunu öğrenince kurumu aradı. Remzi Türk'ün görüştüğü yetkili kendisine “maneviyatın daha önemli olduğunu” söyledi.

Türk artık Kızılay'a kan bağışında bulunmayacağını, sadece acil durumdaki hastalar için kan vereceğini söyledi.

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Kızılay Altın Madalya
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