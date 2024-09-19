Öğrencilere Anlamlı Destek

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türkiye ve Avrupa Birliği iş birliğiyle yürütülen IPARD III Programı çerçevesinde hem çiftçilere yönelik projelerin tanıtımı hem de eğitim desteği sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 500 adet tanıtım çantasını öğrencilere ulaştırdı.

İl Müdürü Esra Uzun, programın 81 ile yayılmasının önemine değindi ve programda yapılan önemli bir yeniliği de paylaştı. Uzun, "Programın 81 şehrimize yayılmasıyla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti katkı payı da yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkarılmıştır. Bu sayede, daha fazla vatandaşımız bu önemli yeniliklerden yararlanma imkanına kavuşmuştur" dedi.

Çantalarını alan öğrenciler, böylesine değerli bir destek sunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA