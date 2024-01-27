Öğrenci intiharlarındaki ihmaller için düzenlenen eyleme katılan akademisyenlere soruşturma!

Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda asansör ihmali sonucu hayatını kaybeden Zeren Ertaş’ına ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Elif İzzah Zamir’in yaşamına son vermesiyle ‘Okumaya Geldik. Ölmeye Değil!’ sloganıyla düzenledikleri eyleme destek veren akademisyenler hakkında soruşturma başlatıldı.

4’ü Eğitim-Sen üyesi olmak üzere 5 kişi hakkında açılan soruşturmaya gerekçe olarak eylemlerin rektörlükten izin alınmadan yapılması öne sürüldü.

Eğitim Sen Ankara 5 No’lu Üniversiteler Şubesi ve Hacettepe İş Yeri Temsilciliği’nin basın açıklamasında "'Akademik ve idari personele açılan soruşturma ise demokratik üniversite' ve 'Yaşamak İstiyoruz' taleplerini sindirme girişiminin ölçeğinin büyütülmeye çalışıldığını göstermektedir. Hacettepe Üniversitesi akademik ve idari personellerinin, ayrıca Eğitim-Sen’in bu girişimi dayanışmayla göğüsleyeceğini açıkça ifade ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın tamamında şunlar kaydedildi:

“Hacettepe Üniversitesi’nin dördü Eğitim-Senli olmak üzere 4 akademik, 1 idari personeline ve onlarca öğrenciye açtığı disiplin soruşturması, personelin ve öğrencilerin anayasal hakkının hiçe sayıldığı anlamını taşımaktadır. Öğrencilerin basın açıklamasına katılmak, insan, toplum ve doğa yararına üniversite perspektifini yol haritası kabul eden başta Eğitim-Sen olmak üzere Hacettepe Üniversitesi'nin akademik ve idari personelinin demokratik hakkıdır. Eğitim-sen olarak, halkın çıkarlarını üniversitede savunmanın, öğrencilerin 'Yaşamak İstiyoruz' taleplerine sahip çıkmaktan geçtiğini biliyoruz; buna dayanarak, öğrencilerin hak taleplerini destekliyoruz.

Üniversite öğrencilerinin içinden geçtiği olağanüstü yoksulluk koşullarında üniversite yönetimine düşen sorumluluğun ise anayasal haklarına dayanarak beslenme, barınma ve psikolojik destek talep eden öğrencileri soruşturmaya tabi tutmak değil, bu talepleri karşılamak üzere somut adımlar atmak olduğunu üniversite yönetimine hatırlatıyoruz."