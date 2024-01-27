Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde oy pusulaları için kura çekildi. Çekilen kuraya göre 1'inci sırada AKP yer aldı.
Yüksek Seçim Kurulu'ndaki kura çekimi süreci sona erdi. YSK Başkanı Ahmet Yener, "Kura çekimine 35 parti katılacak" şeklinde açıklama yaptı ve kura çekimi gerçekleşti.
YSK Başkanı Yener, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
"31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan seçimlere katılacak partilerin pusuladaki yerlerin belirlenmesiyle ilgili kura çekim törenine hoş geldiniz. Kura çekimine 35 parti katılacak."
İŞTE PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERLERİ
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti): 1. sıra
İYİ Parti: 2. sıra
Büyük Birlik Partisi (BBP): 4. sıra
Memleket Partisi: 5. sıra
Yeniden Refah Partisi (YRP): 8. sıra
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti): 9. sıra
Zafer Partisi: 12. sıra
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): 18. sıra
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): 31. sıra
Millet Partisi: 26. sıra
Hür Dava Partisi (HÜDA PAR): 20. sıra
Yeni Türkiye Partisi: 17. sıra
Gelecek Partisi: 16. sıra
Sol Parti: 3. sıra
Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK PAR): 21. sıra
Aydınlık Demokrasi Partisi: 30. sıra
Demokratik Sol Parti (DSP): 7. sıra
Adalet Birlik Partisi: 23. sıra
Emek Partisi: 19. sıra
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP): 13. sıra
Güç Birliği Partisi: 25. sıra
Milli Yol Partisi: 27. sıra
Ocak Partisi: 22. sıra
Saadet Partisi: 34. sıra
Anavatan Partisi: 6. sıra
Türkiye İşçi Partisi (TİP): 32. sıra
Bağımsız Türkiye Partisi: 15. sıra
Anadolu Birliği Partisi: 11. sıra
Genç Parti: 29. sıra
Demokrat Parti (DP): 24. sıra
Adalet Partisi: 28. sıra
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi): 33. sıra
Türkiye Komünist Partisi (TKP): 10. sıra
Türkiye Komünist Hareketi (TKH): 14. sıra