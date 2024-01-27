Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu'ndaki kura çekimi süreci sona erdi. YSK Başkanı Ahmet Yener, "Kura çekimine 35 parti katılacak" şeklinde açıklama yaptı ve kura çekimi gerçekleşti.

YSK Başkanı Yener, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan seçimlere katılacak partilerin pusuladaki yerlerin belirlenmesiyle ilgili kura çekim törenine hoş geldiniz. Kura çekimine 35 parti katılacak."

İŞTE PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERLERİ

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti): 1. sıra

İYİ Parti: 2. sıra

Büyük Birlik Partisi (BBP): 4. sıra

Memleket Partisi: 5. sıra

Yeniden Refah Partisi (YRP): 8. sıra

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti): 9. sıra

Zafer Partisi: 12. sıra

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): 18. sıra

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): 31. sıra

Millet Partisi: 26. sıra

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR): 20. sıra

Yeni Türkiye Partisi: 17. sıra

Gelecek Partisi: 16. sıra

Sol Parti: 3. sıra

Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK PAR): 21. sıra

Aydınlık Demokrasi Partisi: 30. sıra

Demokratik Sol Parti (DSP): 7. sıra

Adalet Birlik Partisi: 23. sıra

Emek Partisi: 19. sıra

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP): 13. sıra

Güç Birliği Partisi: 25. sıra

Milli Yol Partisi: 27. sıra

Ocak Partisi: 22. sıra

Saadet Partisi: 34. sıra

Anavatan Partisi: 6. sıra

Türkiye İşçi Partisi (TİP): 32. sıra

Bağımsız Türkiye Partisi: 15. sıra

Anadolu Birliği Partisi: 11. sıra

Genç Parti: 29. sıra

Demokrat Parti (DP): 24. sıra

Adalet Partisi: 28. sıra

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi): 33. sıra

Türkiye Komünist Partisi (TKP): 10. sıra

Türkiye Komünist Hareketi (TKH): 14. sıra