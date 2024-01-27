MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 1 il, 5 ilçe ve 49 belde belediye başkan adaylarını daha açıkladı.

MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla belediye başkanı adayları belirlendi.

Bu kapsamda 1 il, 5 ilçe, 49 belde belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayın ismi açıklandı.

Herkes İnce'yi konuşurken gündeme bomba gibi düştü: Cemal Enginyurt seçim yarışına nereden girecek?Herkes İnce'yi konuşurken gündeme bomba gibi düştü: Cemal Enginyurt seçim yarışına nereden girecek?Siyaset

İsmi açıklanan belediye başkan adayları şöyle:

MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı - Resim : 2

MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı - Resim : 3

MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı - Resim : 4

Etiketler
MHP 2024 Yerel Seçimleri
Tutuklanmış, serbest bırakılmıştı: İstinaftan, Şebnem Korur Fincancı'nın cezasına onama İstinaftan, Fincancı'nın cezasına onama
Mükemmel poğaça yapmanın sırrıymış! Malzemeler arasında mutlaka olmalı Mükemmel poğaça yapmanın sırrıymış! Malzemeler arasında mutlaka olmalı
FOX bombayı patlattı! Hudutsuz Sevda dizisine yeni oyuncu FOX bombayı patlattı! Hudutsuz Sevda dizisine yeni oyuncu
İlgezdi'ye ne söyledi? Kılıçdaroğlu'ndan CHP'den istifa eden Battal İlgezdi'ye telefon! Kılıçdaroğlu'ndan CHP'den istifa eden Battal İlgezdi'ye telefon!
ÇOK OKUNANLAR
Bankaların mevduat faizleri rekor kırdı: İşte 1 milyon liranın aylık getirisi Bankaların mevduat faizleri rekor kırdı: İşte 1 milyon liranın aylık getirisi
'Herkese 4 bin lira zam' iddiası: Canlı yayında tarih verip açıkladı! 'Herkese 4 bin lira zam' iddiası: Canlı yayında tarih verip açıkladı!
Paraya para demeyecekler: Şubatta zengin olacak 4 burç belli oldu Şubatta zengin olacak 4 burç belli oldu
Beklenen kar İstanbul'a geliyor: Tarih belli oldu, günlerce sürecek! Beklenen kar İstanbul'a geliyor: Tarih belli oldu, günlerce sürecek!
Canan Karatay, 'İnsan sağlığı için tam bir zehir' deyip uyardı: 'O içecek bağışıklığı yok ediyor!' Canan Karatay, 'İnsan sağlığı için tam bir zehir' deyip uyardı!