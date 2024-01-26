Herkes İnce'yi konuşurken gündeme bomba gibi düştü: Cemal Enginyurt seçim yarışına nereden girecek?

Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olabileceğini belirtti.

Son Güncelleme:
Herkes İnce'yi konuşurken gündeme bomba gibi düştü: Cemal Enginyurt seçim yarışına nereden girecek?

2024 Yerel Seçimleri hazırlıkları son sürat devam ederken; Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'tan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Enginyurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ortalık çok karışacak gibi. Ben Cemal geliyorum" ifadelerini kullandı.

GERÇEK GÜNDEM'E KONUŞTU

Enginyurt bu çıkışının ardından Gerçek Gündem'e konuştu.

"Ordu'dan seçime girersem kazanırım. CHP'li üst düzey yöneticilerle konuştum. Demokrat Parti Genel Başkanımız Gültekin Uysal'la 'konuşun' diye. İşte konuştukları Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile durum ne halde geldi" diyen Enginyurt, "29'unda Genel İdare Kurulu var. Orada karar vereceğiz, İstanbul vekili olarak İstanbul da olabilir, Ordu da olabilir. Ordu'da biri eki başkan ama partiden atılmış Enver Yılmaz diğeri mevcut başkan Hilmi Güler iki Ak Partili aday. Ben bunları yenebilirim" ifadelerini kullandı.

EYLÜL AYINDA YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Geçtiğimiz Eylül ayında Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için CHP'de ismi gündeme gelen Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Enginyurt, adaylığa yeşil ışık yakmıştı.

Etiketler
Cemal Enginyurt 2024 Yerel Seçimleri
Son Güncelleme:
Tahta kaşık kullanırken dikkat! Tehlikeyi birçok kişi görmezden geliyor Tahta kaşık kullanırken dikkat! Tehlikeyi birçok kişi görmezden geliyor
Mansur Yavaş'ın bilboardlarına boyalı saldırı Mansur Yavaş'ın bilboardlarına boyalı saldırı
FOX bombayı patlattı! Hudutsuz Sevda dizisine yeni oyuncu FOX bombayı patlattı! Hudutsuz Sevda dizisine yeni oyuncu
CHP MYK toplantısı sona erdi: PM'ye giden ilk isimler belli oldu PM'ye giden ilk isimler belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
AKOM resmen açıkladı: İstanbul'a kar geliyor İstanbul'a kar geliyor
Seneler sonra yarışmaya tekrar katıldı: Kısmetse Olur Rabia Karaca'yı görenler tanıyamadı Seneler sonra yarışmaya tekrar katıldı: Kısmetse Olur Rabia'yı görenler tanıyamadı
"Aldatıldım" demişti: Burak Sergen ile Nihan Ünsal boşandı "Aldatıldım" demişti: Ünlü çift boşandı
Emekli maaş zammıyla ilgili yeni iddia: "Herkese zam yapılacak..." Emekli maaş zammıyla ilgili yeni iddia: "Herkese zam yapılacak..."
Erdoğan duyurmuştu: Sefalet ücreti sonrası emekliye yönelik yeni proje! Sefalet ücreti sonrası emekliye yönelik yeni proje!