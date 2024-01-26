Herkes İnce'yi konuşurken gündeme bomba gibi düştü: Cemal Enginyurt seçim yarışına nereden girecek?

2024 Yerel Seçimleri hazırlıkları son sürat devam ederken; Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'tan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Enginyurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ortalık çok karışacak gibi. Ben Cemal geliyorum" ifadelerini kullandı.

GERÇEK GÜNDEM'E KONUŞTU

Enginyurt bu çıkışının ardından Gerçek Gündem'e konuştu.

"Ordu'dan seçime girersem kazanırım. CHP'li üst düzey yöneticilerle konuştum. Demokrat Parti Genel Başkanımız Gültekin Uysal'la 'konuşun' diye. İşte konuştukları Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile durum ne halde geldi" diyen Enginyurt, "29'unda Genel İdare Kurulu var. Orada karar vereceğiz, İstanbul vekili olarak İstanbul da olabilir, Ordu da olabilir. Ordu'da biri eki başkan ama partiden atılmış Enver Yılmaz diğeri mevcut başkan Hilmi Güler iki Ak Partili aday. Ben bunları yenebilirim" ifadelerini kullandı.

EYLÜL AYINDA YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Geçtiğimiz Eylül ayında Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için CHP'de ismi gündeme gelen Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Enginyurt, adaylığa yeşil ışık yakmıştı.