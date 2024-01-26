CHP'nin İstanbul ve Ankara'nın ilçe adayları belli oldu

Yerel seçime 2 ay kalan CHP adaylarını belirlemede son aşamaya geldi. MYK'da belirlenen isimler bugün PM'de oylanacak.

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CHP'nin İstanbul ve Ankara'nın ilçe adayları belli oldu

Yerel seçime 2 aylık bir süre kala partiler adaylarını belirlemeye devam ediyor. Ana muhalefet partisi CHP de bugün MYK ve PM'sini toplayarak kalan adaylarını belirledi.

Antalya'da büyükşehir belediyesi için mevcut başkan Muhittin Böcek'in adaylığı parti meclisinde yapılan oylama ile kabul edildi.

MYK'nın ardından yapılan PM'de İstanbul'da mevcut başkan Battal İlgezdi'nin partisinden istifa ettiği Ataşehir adaylığı için Onursal Adıgüzel gösterildi.

İstanbul adayları şöyle:

Arnavutköy’de Tekin Aras

Ataşehir’de Onursa Adıgüzel

Bağcılar’da Cem Kılıç

Bahçelievler’de Emre Can Gülizar

Beşiktaş’ta Rıza Akpolat

Beylikdüzü’nde Murat Çalık

Büyükçekmece’de Hasan Akgün

Esenler’de Hasan Dalkıran

Kartal’da Gökhan Yüksel

Küçükçekmece’de Kemal Çebi

Maltepe’de Esin Köymen

Sultanbeyli’de Ayhan Koç

Sultangazi’de Ferhat Epözdemir

Şişli’de Emrah Şahan

Ankara adayları şöyle:

Ayaş İzzet Demircioğlu

Bala - İsa Kaplan

Beypazarı - Özer Kasap

Evren - Arif Güçlü

Gölbaşı - Yakup Odabaşı

Haymana - Levent Koç

Kalecik - Satılmış Karakoç

Kızılcahamam - Coşkun Ünal

Mamak - Veli Gündüz Şahin

Nallıhan - Ertunç Güngör

Polatlı - Mürsel Yıldızkaya

Etiketler
CHP 2024 Yerel Seçimleri Onursal Adıgüzel
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