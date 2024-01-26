CHP'nin İstanbul ve Ankara'nın ilçe adayları belli oldu
Yerel seçime 2 ay kalan CHP adaylarını belirlemede son aşamaya geldi. MYK'da belirlenen isimler bugün PM'de oylanacak.
Yerel seçime 2 aylık bir süre kala partiler adaylarını belirlemeye devam ediyor. Ana muhalefet partisi CHP de bugün MYK ve PM'sini toplayarak kalan adaylarını belirledi.
Antalya'da büyükşehir belediyesi için mevcut başkan Muhittin Böcek'in adaylığı parti meclisinde yapılan oylama ile kabul edildi.
MYK'nın ardından yapılan PM'de İstanbul'da mevcut başkan Battal İlgezdi'nin partisinden istifa ettiği Ataşehir adaylığı için Onursal Adıgüzel gösterildi.
İstanbul adayları şöyle:
Arnavutköy’de Tekin Aras
Ataşehir’de Onursa Adıgüzel
Bağcılar’da Cem Kılıç
Bahçelievler’de Emre Can Gülizar
Beşiktaş’ta Rıza Akpolat
Beylikdüzü’nde Murat Çalık
Büyükçekmece’de Hasan Akgün
Esenler’de Hasan Dalkıran
Kartal’da Gökhan Yüksel
Küçükçekmece’de Kemal Çebi
Maltepe’de Esin Köymen
Sultanbeyli’de Ayhan Koç
Sultangazi’de Ferhat Epözdemir
Şişli’de Emrah Şahan
Ankara adayları şöyle:
Ayaş İzzet Demircioğlu
Bala - İsa Kaplan
Beypazarı - Özer Kasap
Evren - Arif Güçlü
Gölbaşı - Yakup Odabaşı
Haymana - Levent Koç
Kalecik - Satılmış Karakoç
Kızılcahamam - Coşkun Ünal
Mamak - Veli Gündüz Şahin
Nallıhan - Ertunç Güngör
Polatlı - Mürsel Yıldızkaya