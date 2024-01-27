İlgezdi'ye ne söyledi? Kılıçdaroğlu'ndan CHP'den istifa eden Battal İlgezdi'ye telefon!

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.

İlgezdi açıklamasında, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verenlerin tasfiye edildiğini iddia etmişti.

Barış Yarkadaş, sosyal medyadan bir son dakika bilgisi paylaştı. Yarkadaş, Kılıçdaroğlu’nun İlgezdi’yi arayarak istifa kararının ‘yanlış’ olduğunu söylediğini bildirdi.

Yarkadaş sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

KILIÇDAROĞLU, BATTAL İLGEZDİ’Yİ ARADI… CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün zehir zemberek bir açıklama yaparak partisinden istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’yi aradı ve “İstifa kararını doğru bulmadığını, bu tavrın CHP’ye zarar verdiği” ni söyledi.