CHP'den istifa eden Battal İlgezdi: 'CHP'de bir kıyım hareketi yaşanıyor'

Yeniden aday gösterilemeyeceğini netleşince CHP'den istifa ettiğini açıklayan İstanbul Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, bir basın açıklaması düzenledi.

"Partide çok açık şekilde Kürt ve Alevi tasfiyesi yapılıyor. Ne hikmetse bir Karadeniz lobisi İstanbul'da her tarafta belediye başkanı oluyor" ifadelerini kullanan İlgezdi, "Seçim sonuçlarını beraber yaşayacağız. Battal İlgezdi olarak sahadayım. Bu işlerin nasıl olacağını herkes görecek" şeklinde konuştu.

İlgezdi, "CHP'de bir kıyım hareketi yapılıyor. Yıllardır bu partide kurultaylar yaşadım. Bu süreçteki kıyım hiçbir dönemde olmadı. Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren Türkiye ve İstanbul'daki tüm belediye başkanları tasfiye ediliyor. İstifamın bir gerekçesi budur. Kurultayda verilen ön seçim sözlerinin hepsinin rafa kalktığını görüyoruz. Hiçbir yerde ön seçimle ilgili bir yoklama yapılmadı. Sadece günü kurtarmak için söylendi ve bitti" diye konuştu.

"İMAMOĞLU ANKETLERDE BAŞARISIZSIN DEDİ, SON ANKETTE OYUM 52-58 ARASINDA"

Bu sabah CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü anlatan İlgezdi, aday gösterilmemesinin nedenine ilişkin İmamoğlu'nun, kendisine anketlerde başarısız çıktığını ifade ettiğini dile getirdi.

6 farklı şirkete anket yaptırdığını, son ankette yüzde 52-58 ile seçimi kazanacağının görüldüğünü söyleyen İlgezdi, "Bugün sabah beni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız çağırdı. Benimle bir saat görüşme yaptı. Kendisi neden aday olamayacağımı ifade ettiğinde anketlerde başarısız çıktığımı ifade eden şeyler söyledi. Şu ana kadar 6 firmaya anket yaptırdım. Yeni bir anket daha yaptırdım, yüzde 52 ile yüzde 58 arasında seçimi kazanıyorum. Partide çok açık şekilde Kürt ve Alevi tasfiyesi yapılıyor. Bizi ziyaret eden arkadaşlara, 'Arzu ederseniz aday olmam' dedim. Ataşehir'i kucaklayacak, Ataşehir'in de ortak kabulleneceği bir aday olmalı. Nezaketen bana sorulmadı. CHP ilçe başkanına ve örgütüne bu kadar saygısızlık olabilir mi?" diye konuştu.

"KARADENİZ LOBİSİ"

İlgezdi, "Bundan sonra sahada bu arkadaşlarla görüşeceklerini" ifade ederek, "Ne hikmetse bir Karadeniz lobisi İstanbul'da her tarafta belediye başkanı oluyor. Sayın bakalım kaç tane Trabzonlu var? CHP ilk kez böyle bir süreci ve dönemi yaşıyor. Seçim sonuçlarını beraber yaşayacağız. Battal İlgezdi olarak sahadayım. Bu işlerin nasıl olacağını herkes görecek. 1 Nisan sabahı hem Ataşehir'e hem İstanbul'a bakacağız" dedi.