İddia: MHP'li Polatlı Belediye Başkanı Yıldızkaya CHP'den aday olacak
MHP'den seçilen Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'nın, CHP'den aday olacağı iddia edildi.
Yerel seçimlere ilişkin partilerin aday belirleme çalışmaları sürerken, çeşitli iddialarda gündem olmaya devam ediyor.
Son olarak MHP'nin mevcut Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'nın CHP’nin Polatlı adayı olacağı öne sürüldü.
Gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda "MHP nin mevcut Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, CHP’nin Polatlı Belediye Başkan adayı oldu. … SON DAKİKA …" ifadelerini kullandı.
Son Güncelleme: