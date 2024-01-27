Türkiye'nin onayladığı İsveç'in NATO'ya katılım protokolü ABD'ye gönderildi

Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımını onayladığına ilişkin belge ABD makamlarına teslim edildi.

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Türkiye'nin onayladığı İsveç'in NATO'ya katılım protokolü ABD'ye gönderildi

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün Türkiye tarafından uygun bulunduğuna dair onay belgesi, dün Washington'da ABD makamlarına teslim edildi.

Resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü Türkiye'nin uygun bulduğuna dair onay belgesi, dün ilgili ABD makamlarına iletildi.

ABD makamları, Türkiye'nin F-16'ların tedarik ve modernizasyon talebini ABD Kongresine dün resmen bildirdi.

ABD Kongresinin, Türkiye'ye F-16 satılmasına ilişkin resmi bildirimin ardından 15 günlük değerlendirme ve itiraz süresi bulunuyor. Bu sürede itiraz gelmezse satış izni onaylanmış olacak.

Senato ve Temsilciler Meclisinin dış ilişkiler komiteleri, yabancı ülkelere silah satışına ilişkin yönetimin bildirim gönderdiği ve satışları değerlendiren Kongre komiteleri olması sebebiyle önem taşıyor.

ABD Senatosunda dış ilişkilerle ilgili en üst düzey isim olan Demokrat Senatör Ben Cardin, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'ye F-16 satışının İsveç'in NATO üyeliğinin Ankara tarafından onaylanmasına bağlı olduğunu daha önce belirttiğini hatırlatarak, Biden yönetiminden kendilerine F-16 satışına ilişkin resmi bildirim geldiğinde bu satışı onaylayacağını bildirmişti.

İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylayan ilgili yasal düzenleme önce TBMM'de kabul edilmiş, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Kaynak: AA

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