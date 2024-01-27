Sürücüler dikkat, aracında bunu bulunduran yandı: Para cezası uygulandı, adli tahkikat başlatıldı!

Samsun Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, yaptıkları uygulamada, bir araçta radar tespit cihazı ele geçirdi.

İHA'nın aktardığı habere göre, araç sürücüsü hakkında adli tahkikat başlatılırken, 12 bin 977 TL de para cezası uygulandı.

RADAR TESPİT CİHAZI

Radar tespit cihazı, radarın yaydığı sinyalleri algılayarak sürücüyü uyarır. Bu cihazlar, sürücülerin hız sınırlarını ihlal etmesini kolaylaştırdığından, trafik güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Bu nedenle, radar tespit cihazlarının bulundurulması ve kullanılması yasaklanmıştır.

Radar tespit cihazı bulunduran veya kullanan sürücüler, trafik polisi tarafından tespit edilirse, kendilerine cezai işlem uygulanır. Bu cezaya ek olarak, sürücüye 15 ceza puanı da kesilmektedir.

Ayrıca radar tespit cihazı bulunduran sürücülere kesilen ceza, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 51/5-b maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, "Hız ihlal tespit cihazlarını imal eden, ithal eden, satan, kullanan veya bulunduran kişi, bin dört yüz altmış iki Türk lirası ila iki bin iki yüz üç Türk lirası arasında para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, bu kişiler hakkında bir ay ila üç ay arasında hapis cezasına hükmolunur."

Kaynak: Gerçek Gündem