ODTÜ Rektörlüğü'nden eylem yasağı kararı

ODTÜ Yönetim Kurulu, üniversitedeki yasaklara bir yenisini ekledi.

Verilen karara göre, yönetim Rektörlük binası çevresinde yapılacak basın açıklamalarını 'yasaklama' kararı alındı.

4 Eylül'de yürürlüğe girecek olan karara gerek eylülde yürürlüğe girecek olan karara gerekçe olarak 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu gösterildi.

Kanun’un 22. ve 23. maddesini gerekçe gösteren Rektörlük, izin almaksızın ODTÜ Rektörlük binası önünde basın açıklaması, stant kurma, bildiri dağıtma, çadır kurma, şenlik yapma, oturma ve sair eylemlerin yasak ve “suç kapsamında” olduğunu iddia etti.

İÇ BARIŞ GÜVENCEYE ALINMIŞ!

Geçmişte özellikle ODTÜ Onur Yürüyüşlerinde olmak üzere okula polis sokarak Anayasal haklarını kullanan öğrencileri gözaltına alan ve kampüs içi güvenliği kendisi ihlal eden Rektörlük, “Üniversitemiz içerisinde güvenlik, esenlik, iç barış ve eğitim öğretim hayatının güvence altına alınması ile idari faaliyetlerin aksamaması adına söz konusu davranışları sergileyenlerin, mevzuat çerçevesinde, adli ve idari işlemlere konu olması hususu uygun görüldü” ifadelerini kullandı.

Rektörlük “izin verdiği” yerleri işaret etti

ODTÜ Rektörlük binası çevresi “yasaklanırken” faaliyetlerin yapılabileceği yerler olarak İİBF A Blok binası önü ve Fizik Bölümü Üçlü Amfi gösterildi.