AKOM'dan İstanbul için uyarı!

İBB'den yapılan açıklamada, AKOM verilerine göre, İstanbul'da gün içerisinde sıcaklıkların 29 derece civarında seyredeceği, gökyüzünün de parçalı bulutlu olacağı kaydedildi.

Açıklamaya göre, İstanbul'da hafta sonu özellikle sabah saatlerinde kısa süreli, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişler olacak. Sıcaklıkların ise gelecek hafta 28 ila 30 derece aralığında, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiği belirtildi.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE OLACAK

Açıklamada, sıcaklıkların 15 Eylül'e kadar mevsim normalleri civarında ya da 2 ila 4 derece üzerinde olacağının öngörüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem