CHP'li Tanrıkulu'ndan insan hakları raporu: 7 ayda 1326 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi

CHP Milletvekili Tanrıkulu, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde yılın ilk 7 ayına ilişkin hak ihlalleri verilerini açıkladı: 7 ayda 1326 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi, 2’si çocuk 7 kişi nefret söylemi nedeniyle yaşamını yitirdi.

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CHP'li Tanrıkulu'ndan insan hakları raporu: 7 ayda 1326 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde 7 ayda yaşanan hak ihlallerine ilişkin verileri açıkladı ve Barış Günü’nün önemini anlatan bir mesaj yayınladı.

7 AYDA 1326 KİŞİNİN YAŞAM HAKKI İHLAL EDİLDİ

Tanrıkulu’nun paylaştığı verilere göre; 7 ayda 1326 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi. Bunlardan 2’si çocuk 7 kişi nefret söylemiyle, 5 kişi gözaltında, 19 kişi cezaevinde, 4 kişi polis- asker ateşi ve mayına basma sonucu, 10 kişi de rastgele açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi.

Ayrıca resmi ihmal sonucu ölen yurttaş sayısı 35, iş cinayetlerinde ölen yurttaş sayısı 1051 ve kadın cinayetlerinde ölen yurttaş sayısı da 189’u buldu. Türkiye’deki yaşam hakkı ihlallerinden mülteciler de nasibini aldı ve 2’si çocuk 6 mülteci yaşamını yitirdi.

“ÜLKEMİZ TOPLUMSAL BARIŞINI VE İÇ BARIŞINI YİTİRDİ”

Tanrıkulu, “Dünya savaşlar coğrafyasına dönüştü. Ülkemiz toplumsal barışını ve iç barışını yitirdi. Nefret söylemi, algı operasyonları ve kutuplaştırma siyasetin ana hedefi haline geldi. Ana malzemesi haline geldi. Her gün bir ölüm ve çatışma ile karşı karşıyayız ülkemizde” dedi.

Kaynak: ANKA

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İnsan hakları Sezgin Tanrıkulu CHP Barış Günü
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