ODTÜ Ormanı'nda Çıkan Yangın Söndürüldü

ODTÜ Ormanı'nda otluk alanda çıkıp ağaçlara sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

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ODTÜ Ormanı'nda Çıkan Yangın Söndürüldü
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ANKARA'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Ormanı'nda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda çıkan yangın, ağaçların bulunduğu bölgeye sıçradı.

ODTÜ Ormanı'nda Çıkan Yangın Söndürüldü - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Orman Genel Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonrası yangın büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı

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