Schengen'de Yeni Formül: İşte 5 Yıllık Vize Planı

Türk vatandaşlarının yıllardır şikayet ettiği kısa süreli Schengen vizeleri için yeni bir formül gündemde. AB ve Türkiye'nin üzerinde çalıştığı modele göre belirli kriterleri karşılayan başvuru sahiplerine önce 2, ardından 5 yıllık vize verilmesi planlanıyor.

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Schengen'de Yeni Formül: İşte 5 Yıllık Vize Planı
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Türk vatandaşlarının uzun süredir yaşadığı Schengen vizesi sorununa yönelik yeni bir model üzerinde çalışılıyor. NTV Brüksel Temsilcisi Güldener Sonumut'un aktardığı bilgilere göre, teknik çalışmaların bu hafta başlaması bekleniyor. Amaç, sık seyahat eden ve düzenli başvuru geçmişine sahip kişiler için tekrar eden vize başvurularını azaltmak ve konsolosluklardaki iş yükünü hafifletmek.

'GÜVENİLİR KİŞİ' NASIL BELİRLENECEK?

Çalışmalar kapsamında 'güvenilir kişi' kategorisinin nasıl belirleneceği üzerinde duruluyor. İlk değerlendirmelerde borsada işlem gören şirketlerin yöneticileri ve sahipleri, sanayi odalarına kayıtlı iş insanları, Avrupa'da araştırma yürüten akademisyenler, uzmanlar ve öğrenciler öne çıkan gruplar arasında bulunuyor.

Planlanan modele göre bu kişilere ilk etapta 2 yıllık, sonraki aşamadaysa 5 yıllık Schengen vizesi verilmesi değerlendiriliyor. Yetkililer, uygulamanın hayata geçirilmesi halinde yıllık başvuru sayısında yüz binlerce seviyesinde düşüş yaşanabileceğini öngörüyor. Düzenlemenin, tam vize serbestisi sağlanana kadar yaşanan mağduriyetleri azaltacak geçici bir çözüm olması hedefleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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