Konya'da Vahşet! Kardeşini ve Annesini Boğazını Keserek Öldürdü

Konya’da bir kişi, kardeşini ve annesini boğazını keserek öldürdü. Saldırgan gözaltına alındı.

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Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Hilmidede Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın ikinci katındaki dairede yaşayan R.Ö., üvey annesi Dursuniye Öztürk ve öz kız kardeşi Esmanur Öztürk'le tartışmaya başladı. Tartışma sırasında R.Ö., mutfaktan aldığı bıçakla üvey annesi Dursuniye Öztürk ve kız kardeşi Esmanur Öztürk’ün boğazını kesti.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesi sonrası zanlı olay yerinden kaçamadan gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Dursuniye Öztürk ile Esmanur Öztürk’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: İHA

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