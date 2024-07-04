Ocakta Unutulan Yemek Yangın Çıkardı

Kars'ta bir yakınlarını kaybetmeleri üzerine hastaneye giden bir kişinin evinde, ocakta unuttuğu yemek nedeniyle yangın çıktı.

Ocakta Unutulan Yemek Yangın Çıkardı

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ikamet eden İ.K, kaza sonucu bir akrabasını kaybettiği bilgisi üzerine evin kapısını kapatıp hastaneye gitti.

Bir süre sonra evden dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Kars Belediyesi İtfaiyesi, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan müdahalede yangın büyümeden söndürüldü.

İtfaiye ekipleri, yaptıkları incelemede yangının ocakta unutulan yemekten çıktığını belirledi.

Kaynak: AA

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