Takla Atan Araçtan Mucize Kurtuluş

Eskişehir’de motosikletliye çarpmamak için manevra yapıp takla atan otomobilin sürücüsü, takılı olan emniyet kemeri sayesinde kazayı burnu dahi kanamadan atlattı.

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Takla Atan Araçtan Mucize Kurtuluş

Kaza, saat 00.00 sularında Odunpazarı ilçesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Ö. idaresindeki 26 NC 135 plakalı otomobil, sürücüsünün ani manevrası sonucu kaldırıma çarparak takla attı.

Önündeki aracı sollamaya çıkacağı esnada yanından hızlı şekilde geçen motosiklete çarpmamak için ani manevra yapıp sürüş hakimiyeti kaybedilen ve kaldırıma çarparak takla attığı öğrenilen aracın Y.Ö. isimli sürücüsü, taktığı emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı.

Takla atan aracın çekici vasıtasıyla çekilmesi sonucu trafik normale dönerken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Trafik kazası
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