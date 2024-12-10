O ilde Hem Yaz Hem Kış Birlikte Yaşandı
Mersin’de aynı anda hem kış hem de yaz mevsimi yaşandı. Yüksek kesimlerde soğuk hava etkisini gösterirken, kıyı şeridinde ise hava güneş açtı.
Türkiye’nin doğal güzellikleri ve narenciyesiyle meşhur ili Mersin’de iki mevsim birden yaşandı.
Toros Dağları'nda soğuk hava ve kar, hayatı olumsuz etkilerken, sahil kesimlerinde ise aralık ayında hava sıcaklığı 20 derecelerde seyretti.
Silifke ilçesindeki bağlı Boğsak sahiline akın edenler, güzel havanın tadını çıkardı. Kimileri sahilde kitap okuyup yürüyüş yaparken, kimisi de denize girip yüzdü.
Kaynak: DHA