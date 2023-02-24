Nurdağı'nda depremde yıkılan binanın müteahhiti AKP'li çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkılan yapılara yönelik soruşturmalar devam ederken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 78 müteahhit, 64 yapı sorumlusu ve 11 yapı sahibinin tutuklandığını bildirdi.

DW Türkçe'den Pelin Ünker'in haberine göre, bu süreçte yıkılan binaların müteahhitlerinin siyasi ilişkileri de yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bu isimlerden biri de Nurdağı Belediyesi'nin AKP'li meclis üyesi olan Mustafa Gökkaya. Gökkaya, aynı zamanda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyesi ve GBB Çevre ve Sağlık Komisyonu'nda yer alıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hasar tespit çalışmalarına göre Gaziantep'te, Nurdağı ilçesi depremin en çok yıkıma neden olduğu ilçe olarak kayıtlara geçti. Son tespitlere göre Nurdağı'nda 1743 bina yıkıldı, 4 bin 787 bina acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık olarak tespit edildi.

Nurdağı, resmi verilere göre Antakya'nın ardından da depremin en fazla yıktığı ikinci ilçe. Yıkımın bu kadar büyük olduğu ilçede belediye meclis üyelerinin müteahhitlerden oluşması dikkat çekiyor.

YUNUS KAYA YAKALANDI

İlçeye darbe vuran müteahhitlerden bir diğeri olan Yunus Kaya dün Mersin'de yakalandı.

Nurdağı'nda bulunan Yunus Kaya Apartmanı, CCK Apartmanı ve Yaşam Konutları Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan binalar arasında yer almış, her üç yapının müteahhitinin de Nurdağı Belediyesi AKP'li meclis üyesi ve imar komisyonu başkanı Yunus Kaya'nın olduğunu DW Türkçe ortaya çıkarmıştı.

Konu ile ilgili Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden dün yapılan açıklamada, "KOM Şube Müdürlüğümüzce Nurdağı Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Nurdağı İlçemizde deprem nedeniyle yıkılan binalara yönelik yürütülen soruşturmada, hakkında yakalama kararı çıkarılan CCK isimli firmanın sahibi Y.K. Mersin Emniyet Müdürlüğü ile yapılan müşterek operasyon çerçevesinde 23.02.2023 Perşembe günü Mersin'de yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yine aynı soruşturma çerçevesinde adı geçenle birlikte hareket ettiği tespit edilen M.K. isimli şüpheli de 23.02.2023 Perşembe günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

NURDAĞI OTEL'DE ONLARCA KİŞİ ÖLDÜ

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkılan binalardan biri de Nurdağı Otel. Bina aynı zamanda Gökkaya Apartmanı adıyla mesken olarak da kullanılıyor. Yıkılan binada otel müşterilerinin yanı sıra apartmanda yaşayan onlarca kişi de öldü. Otelin web sitesi nurdagiotel.com kapatılsa da Wayback Machine'de arşivli kayıtları bulunuyor.

Otelin sahipleri Ali Gökkaya ve Mustafa Gökkaya'nın Asil İnşaat adlı bir inşaat şirketleri de var.

İki ismin de Nurdağı Belediye Başkanı AKP'li Ökkeş Kavak'la yakınlıkları sosyal medya paylaşımlarından görülüyor. Mustafa Gökkaya, yaptığı sosyal medya paylaşımda Ökkeş Kavak için "Kadim dostum yol arkadaşım" ifadelerini kullanıyor.