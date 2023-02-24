Konya Ereğli'de deprem!

AFAD verilerine göre, Konya'nın Ereğli ilçesinde saat 17.01'de, 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7,05 kilometre olarak duyuruldu.

KANDİLLİ RASATHANESİ MERKEZ ÜSSÜNÜ NİĞDE AÇIKLADI

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Niğde'nin Bor ilçesi olarak açıklarken, büyüklüğünü 4,5 olarak duyurdu.

Depremin derinliğini ise, 6,8 kilometre olarak açıkladı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konya Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ereğli ilçesinde deprem meydana gelmiş olup herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. Saha taraması devam etmektedir. Depremi hisseden hemşerilerimize geçmiş olsun."

Kaynak: Gerçek Gündem