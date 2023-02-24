Bakan Koca'dan deprem bölgesi için 'su' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu.

"Kahramanmaraş'ta 48 bin 223 acil, 54 bin 18 başvuru oldu" diyen Bakan Koca, "Yeterli kapasitemiz mevcut. 9 hastanemiz evde sağlık hizmeti vermeye devam etmektedir. Afetin ilk gününden bu yana 559 hastamıza evde sağlık hizmeti verilmiştir. Gün aşırı köylerimize ambulans gönderilmektedir. 61 gezici ekip 473 köye gün aşırı ziyaret yapmaktadır. 65 bin 442 hastaya birinci basamak sağlık hizmeti verilmiştir" diye konuştu.

SU UYARISI

Koca ayrıca "Depremin ilk gününden itibaren su klorlama çalışmalarını düzenli olarak yapıyoruz. Su numunelerinin kimyasal analizleri burada Kahramanmaraş Merkez Halk Sağlığı labaratuvarlarımızda yapılmaktadır. Alınan su örneklerinden 176'sı uygunsuz bulunmuştur. Bir kısmı mikrobiyoloji veya kimyasal uygunsuzluktur. Bilimsel tespitlerden hareketle gerekli önlemler alınmaktadır.

Valilik ve kaymakamlıklar açıklama yapana kadar şebeke suyunu içme suyu olarak kullanmayalım" ifadelerini kullandı.