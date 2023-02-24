Delil karartma şüphesi: Amasra'da keşif hazırlığı bağımsız gözlemciler eşliğinde yapılacak

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait Amasra Taşkömürü İşletmesi'nde (ATİM) 14 Ekim 2022'de 42 madencinin hayatını kaybettiği madende, keşif süreci başladı. Delil karartma şüphesi nedeniyle Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatların başvurusu üzerine, madende bağımsız gözlemciler de yer alacak.

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre, Madende yaşanan grizu ve kömür tozu patlamasıyla ilgili açılan davanın ilk duruşması, 25-28 Nisan arasında Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlayacak. Dava öncesinde madende yapılacak keşifle ilgili ayrıntılar belli oldu.

8'İ TUTUKLU 23 SANIK

31 Ekim 2022'deki ön bilirkişi raporuna göre ‘işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerine aykırı şekilde yetersiz teknik altyapı ve riskli çalışma koşullarında üretime devam edilmesi’ nedeniyle yaşanan grizu ve kömür tozu patlamasına ilişkin açılan davada, 8'i tutuklu 23 kişi yargılanıyor.

Davanın iddianamesinde, tutuklu sanıklardan dördünün olası kastla öldürme ve yaralama suçundan 1080 yıla kadar, diğer sanıkların taksirle öldürme suçundan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

AVUKATLARDAN BAĞIMSIZ GÖZLEMCİ VE KAMERA KAYDI TALEBİ

Davayı takip eden ÇHD'li avukatların TTK ve ATİM görevlilerinin delil karartacağı şüphesiyle 3 Şubat'ta yaptığı başvuruda, TTK ve ATİM yöneticilerinin soruşturma aşamasında ön bilirkişi raporunu görmezden geldiğine ve sorumluluğun 'işçi hatası' olarak değerlendirilmeye çalışıldığına vurgu yapıldı.

Başvuruda TTK ve ATİM yöneticilerinin sorumluluktan kurtulmak için manipülasyon çabasında olduğu ileri sürüldü ve delil karartmanın önüne geçilmesi için bağımsız gözlemciler ve kamera kaydı talep edildi.

Başvuruyu kabul eden Bartın Ağır Ceza Mahkemesi, keşfin bağımsız gözlemcilerin nezaretinde yapılmasına ve kamera ile kayıt altına alınmasına karar verdi. Mahkemenin kararının ardından madende yapılacak keşif için başlatılan baraj açma işlemleri bir süreliğine durduruldu. Bağımsız gözlemciler belirlenir belirlenmez keşif hazırlıklarına başlanması için madene inilecek.