Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden, depremzedelerin oy kullanma hakkına ilişkin açıklama

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, depremlerin ardından barınma yerleri değişen depremzedelerin seçme ve seçilme hakkını kullanabilmesi adına yeni açıklama yaptı.

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden, depremzedelerin oy kullanma hakkına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, depremzedelerin 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde seçme ve seçilme hakkını kullanabilmesi için yapması gerekenlere ilişkin, açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Diğer il veya ilçelerden birine taşınmış ise taşındığı yerdeki adrese; yurt, otel, pansiyon gibi geçici yerlerde dahil, aynı il ya da ilçe içerisinde ikamet adresi dışında başka bir konut, prefabrik ev, yurt, konteyner, çadırkent, huzurevi ve benzeri gibi yerde barınıyor ise bu tür geçici yerlere yönelik yapacakları yeni adres beyanını; 17 Mart saat 23.59'a kadar nüfus müdürlüklerimizin yanı sıra e-Devlet ve nüfusmatiklerimiz üzerinden yapabilecektir" denildi.

18 MART İTİBARİYLE İLÇE KURUMLARINDAN DA ALINABİLECEK

Ayrıca açıklamada, 18 Mart'tan itibaren adres beyanına dair işlemlerin ilçe seçim kurullarının kararıyla yapılabileceği hatırlatıldı.

Kaynak: İHA

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2023 seçim Deprem
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