Niğde'de Maden İşçileri Direnişte! 110 İşçiyi Birden İşten Çıkardılar!

Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Maden köyündeki bir işletmede 110 işçi toplu şekilde işten çıkarıldı. İhaleyi alan yeni taşeron firma NARTAŞ tarafından toplu şekilde işten çıkarılan işçiler eylem başlattı. Şantiye giriş çıkışları kapandı, nakliye işlemleri durdu.

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Niğde'de Maden İşçileri Direnişte! 110 İşçiyi Birden İşten Çıkardılar!

Niğde'de Maden köyünde işçi eylemi
- Şantiye giriş çıkışları kapandı, nakliye işlemleri durdu

Niğde'de maden işletmesindeki 110 işçi, ihaleyi alan yeni taşeron firma NARTAŞ tarafından toplu şekilde işten çıkarıldığı gerekçesi ile eylem başlattı.

Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Maden köyünde, bir maden işletmesinin taşeron işlerini alan Kayseri firması NARTAŞ'ın, köy halkından yaklaşık 110 kişinin işine son verdiği iddia edildi.

Niğde'de Maden İşçileri Direnişte! 110 İşçiyi Birden İşten Çıkardılar! - Resim : 1

110 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILDI

Yaklaşık 110 yöre halkının işsiz kaldığı belirtilen olayda, iddiaya göre ihaleyi yeni alan taşeron firma köy halkından oluşan işçilerle çalışmak istemedi. Yeni taşeron firma tarafından toplu şekilde işten çıkarıldıklarını söyleyen işçiler, işletme önünde eylem başlattı.

Niğde'de Maden İşçileri Direnişte! 110 İşçiyi Birden İşten Çıkardılar! - Resim : 2

İşçiler durumu protesto etmek amacıyla şantiye giriş-çıkışlarını kapatarak nakliye işlemlerini durdurdu. Taşeron firmanın köy halkını işten çıkarmasına tepki gösteren işçiler, uzun yıllardır maden şirketinde çalıştıklarını, yeni firmanın bölge halkı ile çalışmak istemediğini dile getirerek haklarını aramaya devam edeceğini söyledi.

Yeni taşeron firmanın kendilerini mağdur ettiğini söyleyen işçiler, haklarını alana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

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Kaynak: İHA

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