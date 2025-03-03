Ukrayna Zirvesinde Dört Konuda Mutabakat Sağlandı! Dışişleri Bakan Hakan Fidan'dan Açıklama

İngiltere'nin ev sahipliğinde başkent Londra'da yapılan zirve Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri ve bu ülkede kalıcı barışın sağlanması gibi konuları ele almak üzere başladı. İngiltere Dışişleri Bakanlığının tarihi Lancaster House yerleşkesinde düzenlenen ve ana gündem maddesi Ukrayna'da kalıcı barış ve Avrupa güvenliği olan zirveye Ukrayna, Fransa, Almanya, Danimarka, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, Türkiye, Kanada, Finlandiya, İsveç, Çekya ve Romanya'dan devlet liderleri ve bakanlar katıldı.

DÖRT KONUDA MUTABAKAT SAĞLANDI

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, Londra'da düzenlenen Ukrayna ve kıtanın güvenliği için iş birliği konusunu ele aldığı zirvenin ardından açıklamalarda bulundu. "Tarihin dönüm noktasındayız" diyen İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer zirve sonrası mutabık kalınan planları açıkladı.

İngiltere, Fransa ve diğer ülkeler, Ukrayna ile birlikte çatışmaları durdurmaya yönelik bir plan üzerinde çalışmayı kabul etti. Bu plan, ABD ile görüşülecek ve birlikte hayata geçirilecek.

17 Avrupa liderinin katıldığı zirvede dört temel konuda mutabakata varıldı:

Ukrayna'ya askeri yardımların devam etmesi,

Barış müzakerelerinde Kiev'in masada olması,

Avrupa liderlerinin gelecekteki olası bir Rusya saldırısını caydırmayı hedeflemesi,

Ukrayna'yı savunmak ve barışı garanti altına almak için "gönüllüler koalisyonu" oluşturulması.

İngiltere, Ukrayna'nın yeni füze satın alabilmesi için 1,6 milyar sterlin (2,01 milyar dolar) erişim hakkı tanıyacak.

HAKAN FİDAN'DAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere'nin ev sahipliğinde Londra'da düzenlenen Ukrayna konulu toplantının ardından Türk basın mensuplarına konuştu. Fidan, zirvenin önemli olduğuna ve toplantının ana gündeminin Ukrayna olduğuna dikkati çekti.

FARKLI FİKİRLER VAR

Ukrayna'daki muhtemel barış anlaşmasının, ateşkesin ve bunun nasıl mümkün olabileceğinin tartışıldığını söyleyen Fidan, bu konuda farklı fikirlerin olduğunu dile getirdi. "Amerika'nın son haftalarda almış olduğu pozisyon ve bu pozisyonun giderek netleşmesi ışığında bazı farklı görüşler oluştu Avrupa Birliği'nde." diyen Fidan, bunların Avrupalı liderler tarafından bir masa etrafında tartışıldığına değindi.

Fidan, Türkiye'nin hem Ukrayna'daki olası barış anlaşmasında hem de Avrupa güvenlik mimarisinin yeniden inşasında katkısının önemli olduğunun altını çizerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bunun hayata geçmesi için büyük bir vizyonu olduğunu kaydetti.

ATEŞKES VE KALICI BARIŞ

"ABD'ye ziyaret düzenleyen Avrupalı liderlerin tekrar bir araya gelip, neleri nasıl yapabileceklerine ilişkin birtakım tartışmalar var." diyen Fidan, kendi teknik ekiplerini bu konuda görevlendirmiş durumda olduğunu söyledi.

Fidan, "Müteakip toplantılar olacak, ki bu toplantıları anladığımız kadarıyla daha sık aralıklarla ve bir araya gelmek olacak. Burada, 6 ayda bir, iki ayda bir değil de belki iki haftada bir, üç haftada bir yapılacak toplantıları göreceğiz." diye konuştu.

'BU AÇIKTAN TARTIŞILIYOR'

Bakan Fidan, "Amerika'daki son ortaya konulan politikanın Avrupalı liderlerde, özellikle Ukrayna dosyasında, genel olarak da Avrupa güvenliği konusunda birtakım soru işaretleri oluşturduğu artık malum. Bu açıktan tartışılıyor." dedi. Ayrıca Bakan Fidan söz konusu tartışmaların yakından takip edildiğini vurguladı.

'BARIŞIN KAYBEDENİ OLMAZ'

"Özellikle Ukrayna'da olacak bir barış anlaşması ve buna bağlı olarak Avrupa'nın bu çerçevede yeni bir güvenlik mimarisine kavuşup kavuşmayacağını da hep beraber göreceğiz." ifadesini kullanan Fidan, hemen ateşkes olmasını ve ardından da kalıcı bir barış anlaşması umduğunu belirtti.

Fidan, "Bunu mümkün kılacak unsurlar nelerdir? O konuda farklı ülkelerin farklı fikirleri var. Ama bizim önceliğimiz, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi barışın kaybedeni olmaz. Onun için önceden çalışmalıyız." dedi.

Kaynak: AA