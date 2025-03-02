Özelleştirmeye Günler Kala... Çayırhan İşçileri Kendilerini Madene Kapattı

Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı’nda özelleştirmeye karşı madenciler Kasım ayından beri direnişlerini sürdürüyor. Çayırhan maden işçileri, Çayırhan Termik Santralı'na ait arsa, bina ve maden sahalarının 4 Mart'ta düzenlenecek ihaleyle özelleştirilmesine günler kala kendilerini madene kapattı.

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Özelleştirmeye Günler Kala... Çayırhan İşçileri Kendilerini Madene Kapattı

Ankara'daki Çayırhan maden işçileri, Çayırhan Termik Santralı'na ait arsa, bina ve maden sahalarının 4 Mart'ta düzenlenecek ihaleyle özelleştirilmesine günler kala kendilerini madene kapattı.

İşçiler, kendilerini madene kapatmadan önce video mesaj yayımladı. İşçiler adına konuşan Türkiye Maden İşçileri Sendikasi Orta Anadolu Şube Sekreteri Selim Arslan, "İyi bir sonuç gelene kadar kendimizi yeraltına kilitlemeye karar aldık" dedi.

Özelleştirmeye Günler Kala... Çayırhan İşçileri Kendilerini Madene Kapattı - Resim : 1

Aslan şunları ifade etti:

"Yaklaşık 100 gündür verdiğimiz mücadelede devlet büyüklerimizden bize bir dönüş olmadı. Zaman tükendi, 4 Mart yaklaştı. Biz de arkadaşlarla karar aldık.
Madencinin sadece iyi gününe değerini bilmesinler. Sonuç, iyi bir sonuç gelene kadar kendimizi yeraltına kilitlemeye karar aldık. Hepimize hayırlı olsun inşallah" dedi.

TES-İş adına da "Arkadaşlar, mücadeleye devam ediyoruz. Yeraltına kapanıyoruz. Biz de TES-İş olarak madencilerle birlikte her altına giriyoruz. Gazamız mübarek olsun" denildi.

Özelleştirmeye Günler Kala... Çayırhan İşçileri Kendilerini Madene Kapattı - Resim : 2

MANSUR YAVAŞ'TAN DESTEK MESAJI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda madencilere destek verdi.

Yavaş, "Çayırhan’da alın teriyle ekmeğini kazanan madencilerimizin sesini duymazdan gelmek, emeği yok saymaktır. Ramazan ayında, alın teriyle geçimini sağlayan işçilerimizin haklı taleplerine kulak tıkamak vicdana sığmaz. Madencilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, emeği inada kurban etmeyin diyoruz!" dedi.

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