Niğde'de Kadın Cinayeti! Eşini Öldürdü, İntihara Kalkıştı

Niğde'nin Bor ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla öldüren zanlı, intihar girişiminde bulundu.

İddiaya göre Selçuklu Mahallesi'ndeki bir apartmanda C.Y. ile eşi B.Z.Y. arasında tartışma çıktı. C.Y, tartışma sırasında bıçakla eşini yaraladı. Kasap olduğu öğrenilen C.Y, olayın ardından kaçarak aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu.

Komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.Ağır yaralanan kadın ile şüpheli koca, sağlık ekiplerince Bor Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çift, buradaki ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralanan kadın buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İstanbul'da Kadın Cinayeti: Evli Olduğu Kadını Darp Ederek Öldürdü! 'Ayaklarından Bağlanmış'İstanbul'da Kadın Cinayeti: Evli Olduğu Kadını Darp Ederek Öldürdü! 'Ayaklarından Bağlanmış'Güncel

Kayseri’de Kadın Cinayeti! Eşi Öldürdü, KaçtıKayseri’de Kadın Cinayeti! Eşi Öldürdü, KaçtıGüncel

Trabzon'da Kadın Cinayeti! Eşini Öldürdü, İntihar EttiTrabzon'da Kadın Cinayeti! Eşini Öldürdü, İntihar EttiGüncel

Kaynak: AA

Özgür Özel'den 'Özkan Yalım' Açıklaması Özgür Özel'den 'Özkan Yalım' Açıklaması
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Van-Hakkari Yoluna Çığ Düştü! Araçlar Mahsur Kaldı Van-Hakkari Yoluna Çığ Düştü
ABD, İsrail ve İran Savaşında 29'uncu Gün: Savaşta Bir İlk! Yemen'den İsrail'e Füze Fırlatıldı Savaşta Bir İlk, Husiler Devrede! İsrail'e İlk Kez Füze Fırlatıldı
Bakan Akın Gürlek Duyurdu: Tapu İşlemlerinde Büyük Değişiklik! Artık Zorunlu Oldu Bakan Akın Gürlek Duyurdu: Tapu İşlemlerinde Büyük Değişiklik! Artık Zorunlu Oldu
Aydın'da Şüpheli Kadın Ölümü: Hayal'in Cansız Bedeni Evinde Bulundu, Bir Erkek Gözaltında Aydın'da Şüpheli Kadın Ölümü: Hayal'in Cansız Bedeni Evinde Bulundu, Bir Erkek Gözaltında
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Önemli Açıklamalar: 'İzzet Ulvi Yönter'in İstifası Küskünlüğe Dayalı Değil' MHP Lideri Bahçeli'den İlk Açıklama
Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetinin Sırrı Çözülüyor: Aleyna Kalaycıoğlu'nun Annesinin İfadesi Ortaya Çıktı Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetinin Sırrı Çözülüyor: İşte Aleyna Kalaycıoğlu'nun Annesinin İfadesi